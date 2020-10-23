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Депутат Мосгордумы Олег Артемьев: Москва уверенно идет к "зеленой" мобильности

12:55
  • пятница
  • 23 октября 2020

Личный и общественный транспорт постепенно становится электрическим

Депутат Московской городской Думы Олег Артемьев сообщил, что Москва уверенно идет к "зеленой" мобильности. 
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"Ключевым фактором улучшения экологии в Москве стала транспортная политика города: в соответствии с актуальными теориями развития городской среды, в Москве реализуется переход к "зеленой" мобильности. Так называется транспортная модель, при которой максимально возможный процент перевозок осуществляется без выбросов вредных веществ в атмосферу и с минимальным "углеродным следом". Этой формуле соответствует всемерное развитие электротранспорта, от личных автомобилей, такси и перспективных беспилотников до трамваев и электробусов особо большой вместимости", - рассказал Олег Артемьев. 

По его словам, московские власти активно развивают сеть велопроката, который в 2020 году пришел почти в каждый район. В этом году москвичи ежедневно совершают около 19 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Это свидетельствует о том, что Москва приняла модель мультимобильности, при которой граждане используют велосипеды, самокаты, такси и каршеринг в зависимости от ситуации. При этом горожане учитывают не только время и затраты на передвижения по городу, но и то, как выбор их транспортного средства отразится на экологии. 

Олег Артемьев сказал, что до конца 2020 года в Москве появится около 200 зарядных станций для электромобилей. 

Парламентарий напомнил, что общественный транспорт постепенно тоже становится электрическим. В сентябре на линию вышел 500-й электробус, а со следующего года столица прекратит закупку автобусов на углеводородном топливе. 

"Использование электрического транспорта и средств индивидуальной мобильности, развитие велоинфраструктуры - все это положительно влияет на чистоту воздуха в мегаполисе. По данным Правительства Москвы, с 2010 года объем вредных выбросов от автомобилей в атмосферу города снизился на 20%. Москва - один из немногих мегаполисов в мире, в которых тенденция к росту успешно совмещается с все более бережным отношением к окружающей среде. Сочетать эти две тенденции - крайне сложная задача: большинство быстрорастущих мегаполисов не назовешь "отличниками" в области экологии, а передовые с точки зрения состояния окружающей среды города уже давно прошли фазу бурного роста. Тем не менее, как мы видим, Москве это удается: при том, что на протяжении 2010-х годов продолжался рост населения и автопарка столицы, экологические показатели города значительно улучшились", - заключил Олег Артемьев.

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