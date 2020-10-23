Голикова назвала болезни, удваивающие риск заражения COVID-19

Рискам подвержены люди с диабетом и артериальной гипертензией

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что люди с диабетом и артериальной гипертензией имеют двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения COVID-19.

"Лица с диабетом и артериальной гипертензией - самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование встречается в 10,3 раза чаще", - заявила Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по "Интерфаксу").

По данным вице-премьера, COVID-пациентам, которые болеют диабетом, чаще требуется искусственная вентиляция легких. В этой группе также отмечается более тяжелое течение болезни и высокая смертность, сообщила Голикова.

За минувшие сутки в России зафиксировано 17340 новых случаев в 85 регионах. Почти треть заболевших являются бессимптомными носителями. Из больниц выписаны 11263 пациента. Скончались 283 человека. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1480646 раз.

В Москве за прошедший день зафиксировано 5478 новых случаев. 386908 заболевших выявлено за все время. За сутки вылечились 2779 пациентов. Скончались 62 человека.

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