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У Сергея Миронова диагностировали COVID-19

12:58
  • пятница
  • 23 октября 2020

Лидер партии "Справедливая Россия" рассказал о своем самочувствии

У Сергея Миронова выявили коронавирусную инфекцию. Лидер "Справедливой России" сообщил, что ранее сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным. Теперь политику придется уйти на карантин.

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"Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. […] Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью", - заявил Миронов.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, и дальнейшую работу на время самоизоляции намерен вести дистанционно из дома, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,7 миллионов человек, 1,14 миллион из них скончались. В России выявлено 1,48 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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