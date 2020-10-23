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"Ты у нас на зарплате": Пригожин ответил на насмешки Шнурова

13:28
  • пятница
  • 23 октября 2020

Знаменитости обмениваются колкостями с весны

Продюсер Иосиф Пригожин, который вместе с женой Валерией отдыхает в ОАЭ, прокомментировал стихотворный выпад Сергея Шнурова. Лидер "Ленинграда" высмеял звезд за то, что они не экономят на отдыхе, но при этом говорят о тяжелом финансовом положении артистов, которые в этом году остались без концертов и корпоративов из-за коронавируса. 

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"Спасибо тебе, Серега, что не забываешь про нас. Добрая ты, бескорыстная душа. С той частотой, которой ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате", - написал Пригожин в Instagram, опубликовав фото, где он с Валерией и Шнуром позируют в лифте. 

В стихотворении, которое Шнур сочинил по поводу отдыха Пригожина в Дубае, есть такие строчки: 

"Прилетели, нет, не джетом. 
Отдыхают, как бедняжки, 
Скромненько совсем бюджетно. 
Солнцу подставляя ляжки". 

Напомним, в мае Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров устроили в Сети перепалку по поводу непростой ситуации, в которой российские селебрити оказались из-за коронавируса. Пригожин пожаловался на безденежье, а Шнуров его высмеял, усомнившись в том, что продюсеру грозит нищета. 

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