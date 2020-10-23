Подробности задержания экстремистов в Карачаево-Черкесии и Дагестане

ФСБ изъяла оружие, боеприпасы и запрещенную литературу

ФСБ России ликвидировала две ячейки международной террористической организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (деятельность экстремистской организации запрещена в России). Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Изъяты оружие, боеприпасы и многочисленная экстремистская литература.

Группам захвата спецназа ФСБ пришлось чётко координировать свои действия, чтобы операцию по задержанию провести одновременно в нескольких местах в Карачаево-Черкесии.

Спецназ не ждали, но и сопротивления не оказали. В ходе обыска изъяты десятки религиозных книг и просто рукописных текстов - записи проповедников, причём в большинстве своём эта литература запрещена в России, так как суть изложенных учений далека от ислама и носит экстремистский характер. Аналогичной в Карачаево-Черкесии прошла операция и в Дагестане.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" общей численностью более 20 человек. "Такфириты" вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства "Халифат", - говорится в сообщении ФСБ.

Задержания и обыски прошил в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Во избежание инцидентов - исключительно при поддержке спецназа.

Помимо запрещенной литературы, нашли ещё и оружие: холодное и огнестрельное. Патроны, гранаты, взрывчатка. Тетради с финансовой отчетностью деятельности ячейки. Организация "Ат-Такфир Валь-Хиджра" появилась в Египте в семидесятых годах. И согласно учению, все представители мусульманского мира, кроме последователей течения, были объявлены "неверными" и заслуживающими только смерти. После ряда совершенных преступлений лидеров арестовали и казнили, а сама организация официально распалась. Однако последователи экстремисткой идеологии периодически появляются.

По данным ФСБ, задержанные занимались в первую очередь вербовкой сторонников. Зарубежный опыт говорит о том, что после того, как ячейка набирает достаточное количество последователей, она переходит к активным действиям. Диверсии на газопроводах в Египте в 2011 году. Организация терактов в Испании и Марокко в 2005 году, для которых было заготовлено полтонны взрывчатки. Массовое убийство в Касабланке в мае 2003 года. Погибли 45 человек и около 100 получили ранения. В декабре 2000 в мечети в Судане застрелены 20 прихожан. И это далеко не полный список преступлений ячеек "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которые смогли не попасть в поле зрения спецслужб и стать достаточно мощными.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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