Интерактивный занавес появился в "Зарядье"

Это цифровая копия занавеса 1917 года

В концертном зале "Зарядье" появился интерактивный занавес, который воссоздали по эскизам знаменитого русского художника Александра Головина. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вместо единого полотна - множество длинных нитей. На них с помощью видеопроекции передаются мотивы того самого занавеса, который почти век назад Головин придумал для "Маскарада" в постановке Мейерхольда.

Большая часть декораций к спектаклю утрачена, но отдельные элементы удалось сохранить, и теперь их можно увидеть из зала, когда фрески, витражи и гобелены плавно проступают друг за другом. А во время концерта на занавес будут проецироваться клавиатура и руки органиста.

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