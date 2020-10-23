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Интерактивный занавес появился в "Зарядье"

15:18
  • пятница
  • 23 октября 2020

Это цифровая копия занавеса 1917 года

В концертном зале "Зарядье" появился интерактивный занавес, который воссоздали по эскизам знаменитого русского художника Александра Головина. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вместо единого полотна - множество длинных нитей. На них с помощью видеопроекции передаются мотивы того самого занавеса, который почти век назад Головин придумал для "Маскарада" в постановке Мейерхольда.

Большая часть декораций к спектаклю утрачена, но отдельные элементы удалось сохранить, и теперь их можно увидеть из зала, когда фрески, витражи и гобелены плавно проступают друг за другом. А во время концерта на занавес будут проецироваться клавиатура и руки органиста.

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Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
Интерактивный занавес в парке "Зарядье"
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