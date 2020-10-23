Общественники Москвы предложили создать программу для помощи детям

Соцслужбы будут напрямую - из приложения - получать сигнал о проблеме у ребенка

Создание электронного помощника для классных руководителей обсуждали накануне на специальном заседании Общественной палаты Москвы.

Новая система необходима для помощи детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, передает "ТВ Центр". Сейчас если учитель замечает побои или другие признаки неблагополучия, он должен сообщать об этом сразу в несколько инстанций. Но информация не всегда вовремя доходит до специалистов. Программа эту проблему решит. Соцслужбы будут напрямую - из приложения - получать сигнал и сразу на него реагировать.

"Говорили о рисках… Мы все люди, могут не сложиться отношения между учителем и учеником. Всякое бывает. И поэтому были предложения как менеджировать эти риски - устроить второй ключ. Важность этого круглого стола в том, что самое главное, все поняли - это для детей, а не для школ и не для родителей", - сказал председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

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