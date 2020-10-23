Московские врачи спасли роженицу с расслоением аорты

Шансы были минимальными

Столичные врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь москвичке и её ребёнку. У женщины на 40 неделе беременности произошло расслоение аорты. Состояние опасное и шансы на удачный исход, как правило, ничтожны. Но медики поставили диагноз быстро и были готовы ко всему.

Трехмесячный Владимир нежится в руках старшей сестры - пятилетней Кати. Он и не догадывается, что с мамой у них теперь один день рождения на двоих. И его подарили врачи. Случай Анастасии Каченовской называют редким, почти уникальным. Началось все с сильной боли на 40-й неделе беременности. Родные подумали, что это просто схватки, но опытная мама понимала, что-то не так. Мучительные ощущения начались в горле, и опускались вниз по позвоночнику, разрывая лопатки.

"Я помню, как дочка кричала "спасите маму" в тот день, когда приехала скорая. Врач скорой ушла на кухню, чтобы, видимо, я не слышала диагноз. Но я услышала диагноз. А так как у меня папа умер от разрыва аневризмы аорты, я понимала, что это, и чем это заканчивается. На скорой я ехала умирать, честно", - говорит Анастасия.

А попала в кардиохирургическую операционную больницы имени Юдина. Именно сюда врач скорой повезла Анастасию, зная, что здесь сильные специалисты и роддом.

"Это очень редкий случай. Во-первых, скорая помощь сразу поставила диагноз расслаивающейся аневризмы. С этим диагнозом она к нам ехала, мы ее ждали во всеоружии", - говорит акушер-гинеколог больницы Наталья Дружинина.

Женщину встречала мультидисциплинарная бригада медиков. Когда диагноз подтвердился, акушеры-гинекологи помогли родиться ребенку, а после этого его маму стали спасать кардиохирурги. Важна была скорость, ведь разрыв аорты мог произойти в любой момент.

"Между кесаревым сечением и кожным разрезом кардиохирургической операции прошло не более трех минут. Нашей задачей было спасти коронарные артерии, спасти миокард, спасти жизнь!" – говорит заведующий кардиохирургическим отделением Александр Пискун.

Над сложной сосудистой патологией врачи работали всю ночь. Сложнейшая операция длилась 16 часов. Анастасию подключили к аппарату искусственного кровообращения. Ведь крупнейший сосуд, идущий от сердца, предстояло заменить синтетическим протезом.

Все осложнялось кровотечением, с которым долго не могли справиться. Потребовалось переливание компонентов донорской крови. Первые дни после операции за Настю дышали аппараты, очнулась она не сразу.

"Я помню, что я смотрела на свои ногти, и по длине ногтей пыталась определить, сколько я здесь лежу. День шестой, наверно. Значит, я выжила", - говорит женщина.

В больнице Анастасия училась заново дышать и ходить. Первый раз увидела сына из окна реанимации, когда его выписывали. А смогла обнять спустя почти месяц, уже дома.

"Я настолько благодарна, что неоценимо. Это нельзя оценить никак. Они вернули меня к жизни, спасли сына, и у моих детей есть я", - говорит Анастасия.

Чувство благодарности не желает подчиняться рекомендациям. Ведь теперь Анастасии нельзя волноваться и принимать все близко к сердцу, ведь рядом - новая аорта.

Наталья Тарасова, Константин Степанов-Молодов, Михаил Ямутов, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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