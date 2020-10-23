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"На стиле": Орбакайте навестила Пугачеву в необычном наряде

14:01
  • пятница
  • 23 октября 2020

Галкин не удержался и сфотографировал модницу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал фото певица Кристины Орбакайте, которая навестила родных в замке в подмосковной деревне Грязь. 

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"Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", - написал Галкин. Он выложил две фотографии звезды и спросил подписчиков, какая из них лучше.  

Интернет-пользователи восхитились красотой Орбакайте и похвалили ее необычный наряд. По мнению поклонников, она хороша на обеих фотографиях. Многие заметили, что с возрастом артистка становится все больше похожа на маму - народную артистку СССР Аллу Пугачеву. 

- Красотка, умница, - пишут в комментариях. 

- Какая стильная! 

- Орбакайте прям чародейка. 

- Солнышко на стиле. 

- Мери Поппинс. 

- У Кристинки ни жиринки.  

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