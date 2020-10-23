"На стиле": Орбакайте навестила Пугачеву в необычном наряде

Галкин не удержался и сфотографировал модницу
Телеведущий Максим Галкин опубликовал фото певица Кристины Орбакайте, которая навестила родных в замке в подмосковной деревне Грязь.
"Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", - написал Галкин. Он выложил две фотографии звезды и спросил подписчиков, какая из них лучше.
Интернет-пользователи восхитились красотой Орбакайте и похвалили ее необычный наряд. По мнению поклонников, она хороша на обеих фотографиях. Многие заметили, что с возрастом артистка становится все больше похожа на маму - народную артистку СССР Аллу Пугачеву.
- Красотка, умница, - пишут в комментариях.
- Какая стильная!
- Орбакайте прям чародейка.
- Солнышко на стиле.
- Мери Поппинс.
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- У Кристинки ни жиринки.