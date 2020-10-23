"На стиле": Орбакайте навестила Пугачеву в необычном наряде

Галкин не удержался и сфотографировал модницу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал фото певица Кристины Орбакайте, которая навестила родных в замке в подмосковной деревне Грязь.

"Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", - написал Галкин. Он выложил две фотографии звезды и спросил подписчиков, какая из них лучше.

Интернет-пользователи восхитились красотой Орбакайте и похвалили ее необычный наряд. По мнению поклонников, она хороша на обеих фотографиях. Многие заметили, что с возрастом артистка становится все больше похожа на маму - народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

- Красотка, умница, - пишут в комментариях.

- Какая стильная!

- Орбакайте прям чародейка.

- Солнышко на стиле.

- Мери Поппинс.

- У Кристинки ни жиринки.

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