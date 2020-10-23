В Германии назвали сроки создания собственной вакцины от COVID-19

Предположительно, препарат появится совсем скоро

Представитель Минздрава Германии сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в стране уже в начале следующего года. В настоящее время проводится согласование по распределению препарата в регионах.

"Что касается планирования - мы уже высказались за более ранние сроки. Мы по-прежнему исходим из того, что вакцина появится в начале 2021 года", - заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что пока не существует договоренностей о распределении первой партии вакцины. Что касается степени готовности препарата, представитель Минздрава рекомендовал уточнить эту информацию напрямую у производителей. Он добавил, что, по данным ведомства, вакцина перешла на стадию клинических исследований, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,6 миллионов человек, 1,14 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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