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Соблюдение антиковидных мер позволяет избежать новых ограничений

13:59
  • пятница
  • 23 октября 2020

На Западе меры еще жестче

Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгие ограничения. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он напомнил, что с 5 октября московские работодатели должны были перевести на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С этой недели столичные власти начали массовые проверки соблюдения этого требования.

"К административной ответственности могут быть привлечены те работодатели, которые не представили данные о переводе, а также те организации, которые предоставили информацию, но их сотрудники по-прежнему продолжают ездить на работу", - сказал Данчиков.

Он отметил, что в западных странах введены уже более жесткие антикоронавирусные меры. Так, в Баварии за отсутствие маски не только в помещениях, но и на улице, предусмотрены огромные штрафы.

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