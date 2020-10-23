Москвичей в выходные ждут дожди

При этом погода до середины следующей недели останется теплой

В Москве в выходные ожидаются небольшие дожди. В субботу днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, ночью будет 8-10 градусов выше нуля. В воскресенье столбик термометров достигнет отметки в +8 - +10 градусов днём и +5 - +10 градусов в ночное время.

На следующей неделе с понедельника по среду синоптики прогнозируют облачную погоду, но без существенных осадков. Температура воздуха составит +10 - +11 градусов.

При этом ночи, начиная с понедельника, станут заметно холоднее. 27 октября термометры покажут 0-5 градусов тепла, а 28 октября — от двух до семи градусов, сообщили на сайте мэра Москвы.

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