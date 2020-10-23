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Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

14:09
  • пятница
  • 23 октября 2020

В ЦБ отметили негативные настроения населения и бизнеса

Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил ухудшением эпидемиологической ситуации и сохранением  неустойчивости внешних финансовых и товарных рынков. Кроме того, проблемой остаются геополитические факторы.

Как отметили в Центробанке, индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановления российской экономики. На настроениях населения и бизнеса негативно влияет ситуация с коронавирусом.

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