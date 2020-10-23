Ученые выявили снижение IQ у переболевших коронавирусом

Они стали хуже понимать смысл слов

Группа британских нейрофизиологов и медиков под руководством Адама Хэмпшира из Имперского колледжа Лондона установила, что у людей, которые переболели коронавирусом, снижается уровень IQ.

Исследователи провели эксперимент с участием 84 тысяч добровольцев, которые выполняли задания на память и когнитивные способности. Оказалось, что они справлялись с ними хуже, чем 65% здоровых людей того же возраста.

Хуже всего дело обстояло с пониманием текстов и смысла слов. При этом болезнь никак не отразилась на умении людей запоминать числа и не затронула пространственную память, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в библиотеке medRxiv.

"Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами по сравнению с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни", - сообщили ученые.

По мнению врачей, коронавирус отразился на интеллекте пациентов примерно так же, как если бы они постарели на 10 лет.

Как пишет "Росбалт", падение уровня интеллекта не единственное отрицательное последствие коронавируса. Ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины установили, что через четыре месяца после выздоровления у 11% людей остались симптомы отдышки, у 10% - слабость, у 4% сохранился кашель, еще 2% не чувствовали вкус и запах.

Кроме того, у некоторых пациентов выпали волосы через два месяца после победы над COVID-19. Не исключено, правда, что это связано с психологическими переживаниями пациентов.

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