ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые выявили снижение IQ у переболевших коронавирусом

15:05
  • пятница
  • 23 октября 2020

Они стали хуже понимать смысл слов

Группа британских нейрофизиологов и медиков под руководством Адама Хэмпшира из Имперского колледжа Лондона установила, что у людей, которые переболели коронавирусом, снижается уровень IQ. 
Путин призвал аккуратнее вводить ограничения из-за коронавируса

Исследователи провели эксперимент с участием 84 тысяч добровольцев, которые выполняли задания на память и когнитивные способности. Оказалось, что они справлялись с ними хуже, чем 65% здоровых людей того же возраста. 

Хуже всего дело обстояло с пониманием текстов и смысла слов. При этом болезнь никак не отразилась на умении людей запоминать числа и не затронула пространственную память, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в библиотеке medRxiv.

"Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами по сравнению с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни", - сообщили ученые.  

По мнению врачей, коронавирус отразился на интеллекте пациентов примерно так же, как если бы они постарели на 10 лет. 

Как пишет "Росбалт", падение уровня интеллекта не единственное отрицательное последствие коронавируса. Ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины установили, что через четыре месяца после выздоровления у 11% людей остались симптомы отдышки, у 10% - слабость, у 4% сохранился кашель, еще 2% не чувствовали вкус и запах.

Кроме того, у некоторых пациентов выпали волосы через два месяца после победы над COVID-19. Не исключено, правда, что это связано с психологическими переживаниями пациентов.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.