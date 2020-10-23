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Ведущий "Модного приговора" рассказал о неправильной мотивации у российских женщин

15:14
  • пятница
  • 23 октября 2020

Васильев уверен, что россиянки меняются "назло" другим

Историк моды Александр Васильев заявил, что у женщин, которые приходят на "Модный приговор", неправильная мотивация. По его словам, участницы шоу стараются измениться, "чтобы все вокруг умерли".

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Васильев отметил: многие женщины тратят силы лишь для того, чтобы вызвать зависть у своих подруг. Историк моды подчеркнул, что это неправильная позиция, которая указывает на нездоровые межличностные отношения.

"Само желание, чтобы все умерли очень популярное у нас в стране и самое неправильное. Когда человек хочет, чтобы все умерли от кроссовок, брюк, часов — это неправильный посыл. Надо, чтобы все восхитились! Это ключевая ошибка. Значит, есть ненависть к подругам. Это ужасно! Это свойственно именно нашему народу", - рассказал Васильев.

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