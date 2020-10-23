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Путин объявил о восстановлении экономики по ряду позиций

14:56
  • пятница
  • 23 октября 2020

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, заявил президент

Президент России Владимир Путин объявил о начале восстановления российской экономики по ряду позиций.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление", - отметил российский лидер, открывая в пятницу совещание по экономическим вопросам (цитата по ТАСС).

В частности, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, а по внутренним перевозкам отмечается небольшой рост. При этом, отметил Путин, экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму

По его словам, инфляция к середине октября составила 3,9% в годовом выражении, отмечается также ценовая стабильность.

Кроме этого, Путин сообщил, что потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции.

Увеличение доходов россиян и повышение занятости населения – основные задачи правительства, перечислил президент во время совещания.

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