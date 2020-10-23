ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал аккуратнее вводить ограничения из-за коронавируса

14:57
  • пятница
  • 23 октября 2020

Нужно учитывать негативное влияние на экономику

Владимир Путин призвал регионы учитывать эпидемиологическую ситуацию и возможное негативное воздействие на экономику при введении жестких карантинных мер. Об этом президент на совещании по экономическим вопросам.

Путин обратил внимание, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения.

"Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

В России продолжают расти случаи заболеваниями коронавирусом. 23 октября оперштаб заявил о 17340 случаях коронавируса. Это максимум с начала пандемии COVID-19 в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обсервационный центр для больных COVID-19
Обсервационный центр для больных COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.