Путин призвал аккуратнее вводить ограничения из-за коронавируса

Нужно учитывать негативное влияние на экономику

Владимир Путин призвал регионы учитывать эпидемиологическую ситуацию и возможное негативное воздействие на экономику при введении жестких карантинных мер. Об этом президент на совещании по экономическим вопросам.

Путин обратил внимание, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения.

"Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

В России продолжают расти случаи заболеваниями коронавирусом. 23 октября оперштаб заявил о 17340 случаях коронавируса. Это максимум с начала пандемии COVID-19 в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"