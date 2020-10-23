Путин рассказал о сложной ситуации на рынке труда

Уровень безработицы не падает

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевыми целями развития российской экономики являются увеличение доходов граждан и рост занятости.

"Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной", - сказал Путин на онлайн-совещании по экономическим вопросам.

По его словам, в сентябре уровень безработицы составил 6,3%. "По сравнению с августом ее уровень практически не снизился. Конечно, на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране", - отметил президент.

На днях глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с марта число зарегистрированных безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек - до 4,8 миллиона.

В стране насчитывается почти 20 миллионов человек, которые относятся к категории бедных. Это примерно 13,5% населения, рассказал Котяков.

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