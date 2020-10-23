На двух линиях московского метро вне часа пик введут скидки за проезд

Цель эксперимента - снизить нагрузку в час пик

На двух линиях столичной подземки вводится эксперимент – в ряде временных интервалов вне часа пик (с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15) там будет действовать скидка в размере 50% за проезд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Проект стартует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях 2 ноября. Он продлится до 2 июля следующего года. "Цель эксперимента - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро", - говорится в сообщении.

С подробностями нововведения можно ознакомиться на Едином транспортном портале.

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