Более 80 человек без масок оштрафовали в трех ТЦ на западе столицы

Штраф - 4 тысячи рублей

В пятницу инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) вместе с полицией провели рейд в торговых центрах "Фестиваль", "Океания" и "Кунцево-Плаза" в Западном административном округе (ЗАО).

"В результате рейда выявлено 84 нарушителя перчаточно-масочного режима", - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Новиков. По его словам, всем им грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей, передают argumenti.ru.

За два последних месяца более 46 тысяч жителей столицы получили штрафы за отсутствие масок и перчаток.

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