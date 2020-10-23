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Масштабная операция против террора прошла во Франции

15:23
  • пятница
  • 23 октября 2020

Поводом стало зверское убийство учителя истории

Комплекс экстренных мер, направленных против возможных терактов, приняли французские власти. Проверено более сотни квартир, рассмотрено более тысячи сообщений, задержаны более 20 человек, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Во Франции мужчина обезглавил учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда

"По следам теракта, произошедшего в столичном регионе 16 октября, был принят ряд срочных мер. Было решено провести осмотр 123 квартир, из них 56 уже проверены. Рассмотрены 1279 сообщений на платформе "Фарос", собирающей информацию о правонарушениях. Это повлекло за собой задержание 27 человек", - заявил премьер по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности в Елисейском дворце.

16 октября преступник перерезал горло учителю истории Самюэлю Пати. На педагога напали рядом со школой в городе Конфлан-Сент-Онорин, где он преподавал историю и географию. Нападавший застрелен полицейскими, президент Франции назвал инцидент терактом. Расследование поручено антитеррористической прокуратуре Франции.

Кастекс сообщил, что после нападения была закрыта мечеть в парижском пригороде Пантен, распущена исламистская группировка. Распущена пропалестинская организация "Шейх Ясин", созданная Абдельхакимом Сефриуи, одним из вдохновителей убийства школьного учителя. Премьер подчеркнул: чтобы избежать повторения трагедии, будет усилена охрана служащих, подвергающимся угрозам. При прокуратуре Парижа создана группа по наблюдению за социальными сетями, передает ТАСС.

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