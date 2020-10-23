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Опубликовано видео с тайной свадьбы Таты Бондарчук

15:49
  • пятница
  • 23 октября 2020

У невесты остались дети от предыдущих отношений

31-летняя Тата (Татиана) Бондарчук, которая в прошлом году развелась с сыном Федора и Светланы Бондарчук, вышла замуж за музыканта Филиппа Фролова. 
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Бондарчук и Фролов поженились 22 октября. Они не хотели привлекать внимание СМИ к торжеству, поэтому журналисты называют их свадьбу "тайной". 

"СтарХит" опубликовал видео, на котором гости встречают жениха и невесту в ресторане. Судя по выражению лица Бондарчук, она немного смущена. Невеста появилась на торжестве в закрытом белом платье с длинной накидкой, а жених - в классическом костюме. 

Тата и Сергей Бондарчук-младший поженились в 2012 году. У них родились две дочки. Ради них экс-возлюбленные сохранили теплые отношения.

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