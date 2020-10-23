Глава Минпросвещения привился от COVID-19

Вакцина - отечественного производства

Прививку против коронавируса получил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он последовал примеру вице-премьера Татьяны Голиковой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, приняв участие в вакцинации.

Информацию подтвердил журналистам директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Сергей Шатунов. На вопрос представителей СМИ он ответил коротко: "Подтверждаю".

Однако журналисты были настойчивы, им хотелось знать, каким препаратом привился от коронавируса глава Минпросвещения. Шатунов сообщил, что применялась отечественная вакцина, передает ТАСС.

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