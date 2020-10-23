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Собянин назвал сроки завершения строительства восточного участка БКЛ

18:05
  • пятница
  • 23 октября 2020

Протяженность участка - более 11 километров

Восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро будет достроен к 2022 году. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы, осматривая одну из станций БКЛ - "Текстильщики". В будущем здесь появится крупный пересадочный узел. Он объединит две линии метро и второй московский диаметр. Протяженность Восточного участка Большой кольцевой более 11 километров. И, помимо "Текстильщиков", в него войдут еще три станции. Их строительство улучшит транспортную доступность сразу пяти районов столицы, где проживает почти полмиллиона человек.

Технополис "Москва", автомобильный завод, предприятия и жилые кварталы - столичный район "Текстильщики" всегда был крупным промышленным центром мегаполиса. Ежедневно в метро и на автодорогах - оживленное движение. Потому строительство здесь транспортного узла - мечта и необходимость.

В 2017 году здесь начали строить Большую кольцевую линию метро. Пересадка на электрички МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию - уже в ближайшей перспективе.

Новый метровокзал расположен очень удобно. Между Шоссейной улицей и линией железной дороги Курского направления - МЦД-2. Станция "Текстильщики " БКЛ позволит пассажирам пересаживаться на любой транспорт, тратя на это всего несколько минут.

"Задача состоит в том, чтобы летом следующего года всю проходку на восточном участке выполнить — пройти участок, используя щиты диаметром шесть метров, 10 метров, и обеспечить дальнейший ввод станций", — рассказал Собянин.

Протяженность Большой кольцевой линии - 70 километров.  Это 31 станция и 3 электродепо.  Восточный участок БКЛ - это 11 с половиной километров. На нем разместятся 4 станции. Поезда будут перевозить пассажиров в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров. Сейчас этот отрезок подземного пути готов лишь на четверть. Работы, начатые 3 года назад, планируют завершить в 2022.

Зато когда этот участок откроют, жители пяти прилегающих районов юго-востока Москвы - а это 450 тысяч человек - смогут сэкономить время в пути. В часы пик разгрузятся автомагистрали и соседние линии метро - Замоскворецкая, Таганско-Краснопресненская и Люблинско-Дмитровская. Тоннель строят из железобетонных блоков. Чтобы проложить подземный путь, таких нужны сотни. Строители трудятся в круглосуточном режиме.

И в пятницу мэр Сергей Собянин анонсировал начало нового эксперимента в столичном метро, который позволит перераспределить потоки в час пик, а пассажирам сэкономить на поездках: "Со 2 ноября на двух линиях #мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15".

Эксперимент продлится полгода. Его задача - мотивировать людей пользоваться транспортом тогда, когда возможно соблюдение социальной дистанции. По билету "Кошелек" спишется 20 рублей вместо 40, а по единому проездному на карте "Тройка"  компенсация будет начисляться раз в неделю - по 20 рублей за день. Те, кто пользуются банковской картой - за проезд заплатят 22 рубля вместо 44.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков и Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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Строительство БКЛ "Текстильщики"
Строительство БКЛ "Текстильщики"
Строительство БКЛ "Текстильщики"
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