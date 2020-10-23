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Собянин призвал компании выполнять требования об удаленке

18:09
  • пятница
  • 23 октября 2020

Мэр заявил, что не все руководители переводят на удаленку сотрудников из зоны риска

В период пандемии московские профсоюзы оказали активную помощь малому и среднему бизнесу, а также пострадавшим отраслям экономики. Об этом заявил мэр Москвы на встрече с главой столичной федерации профсоюзов  Михаилом Антонцевым.
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Сергей Собянин отметил, что в городе в этот непростое время были введены дополнительные меры социальной защиты населения. В частности, тем, кто остался без работы в Москве, выплачивали компенсации - самые высокие по стране.

В бюджетных отраслях - здравоохранении, образовании и культуре - удалось сохранить зарплаты на прежнем уровне. Между тем, ситуация по-прежнему сложная, но власти даже в период роста эпидемии короновируса решили не ограничивать деятельность секторов экономики. В свою очередь Михаил Антонцев отметил, что необходимо следить за соблюдением мер охраны труда, особенно это связано с масочным режимом. А те, кто находится в группе риска, по мнению мэра, должны быть обеспечены работой на удаленке.

Собянин: К сожалению, большинство болеющих от коронавируса - это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания. Они находятся в явной группе риска. Поэтому профсоюзы тоже смотреть должны, не только Роспотребнадзор, не только власти, но и коллективы тоже должны включаться в эту работу и смотреть. Мы, кстати, получаем много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования  - не переводят на удаленку тех людей, которые в первую очередь находятся в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть.

Антонцев: Мы, безусловно, будем её вместе продолжать. Мы тоже получаем определенное количество обращений, но ещё, в отличие от принятых вами мер, по сохранению заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное - значит не платить денег.

Собянин: Это не так.

Антонцев:  Это абсолютно противоречит тому, что и вы требуете и действующему законодательству, и в этой ситуации мы навели тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролёры не допускали это ни в коем случае.

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