Искренний, требовательный и яркий: чем запомнится протоиерей Дмитрий Смирнов

Его уважали даже идеологические оппоненты

В эту среду стало известно о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова. Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Дмитрий был известен не только своим крайним консерватизмом, но и тем, что не просто говорил очень жесткие вещи - всем сердцем верил в них и жил в соответствии со своими взглядами. В сегодняшний век поголовного конформизма протоиерей был фактически белой вороной и его уважали за позицию даже те, кто был его яростным оппонентом.

Про детей и материнство протоиерей Дмитрий Смирнов говорил много и часто. Он руководил патриаршей комиссией по вопросам семьи. А еще был деканом факультета православной культуры академии РВСН, настоятелем храмов. Большинство людей знают его как теле- и радиоведущего, а потом и блогера. В этом амплуа отец Дмитрий был, пожалуй, самым известным священником. Каждое его выступление чаще всего становилось новостным поводом и расходилось на цитаты.

Дмитрий Смирнов родился в семье священника. Его дед был белым офицером, а прадед Василий стал священномучеником. В 1937-м его расстреляли на Бутовском полигоне по ложному обвинению. Видимо, из-за этого протоиерей Дмитрий Смирнов, в отличие от многих смиренных церковных служащих, резко критиковал советскую власть, даже когда за это еще можно было поплатиться. Резким и красноречивым Дмитрий Смирнов был и на проповедях, и в эфире, и в жизни.

"Многие спрашивают: в кадре или за кадром он был разный? То есть намек на то, была ли это игра. Нет. Он был такой же, как в кадре мы его видели, так и в жизни. Яркий, острый. Как-то его спросил: отче, посоветуйте, что делать, непреодолимая ситуация. Он улыбнулся и сказал: чтобы она разрешилась, ее надо довести до абсурда. Смешная история, но, уповая только на волю божью, можно добиться больших результатов, имея терпение, конечно. Но на себя тоже нужно надеяться и делать", - рассказал тележурналист Борис Костенко.

Надеяться не только на Бога, но и на себя священник призывал и своих прихожан. Всегда был с ними максимально искренним, но и требовал того же в ответ. Как обычно, не стесняясь в выражениях.

Несмотря на такой, а иногда и куда более резкий подход в общении с прихожанами, на проповеди Дмитрия Смирнова часто выстраивались очереди. Причем, еще до того, как он стал регулярно выступать в СМИ и в интернете.

"Люди буквально не вмещались в этот храм. По одной причине – они жаждали услышать живое слово из уст такого мужественного, мудрого не по годам священника. Который избегал всякой манерности, жеманности, елейности. Уж чего-чего, а у нашего батюшки, отца Димитрия, ничего подобного не водилось. И беседовал с амвона со слушателями как с родными, не избегая, впрочем, строгости и обличения", - рассказал протоиерей Артемий Владимиров.

А еще умел объяснять сложные вопросы коротко и на простых примерах. Поэтому и стал частым гостем ток-шоу и интервью.

"Человек думает, что если он сметану не ест рождественским постом, то он уже все – близок к Богу. Как будто сметана приближает к Богу или удаляет. И от того, сколько ложек сметаны съел – ты отдаляешься от Бога. А сколько удержался, то приближаешься. Так оно и есть, если тебе 5 лет. А если тебе 50, там совершенно другие критерии и требования. И сметана тут вообще ни при чем. Нужно воздерживаться от других вещей", - говорил протоиерей Дмитрий Смирнов.

Если в общении с аудиторией Дмитрий Смирнов использовал все современные возможности, то в вопросах церковных и семейных был исключительным консерватором. Иногда неудобным даже для церкви, не говоря уже о светском обществе.

Позиция Смирнова по многим вопросам по, сути своей, правильная. Впрочем, ту моральную планку, которую задавал протоиерей, в современном мире держать почти нереально. Возможно, это понимал и сам Смирнов, но от жестких христианских канонов не отступал. Смирнова часто критиковали, даже требовали судить. Впрочем, сам протоиерей объяснял, что скандалы провоцировал намеренно – так он хотел привлечь внимание к проблемам.

"Некоторые считали, что он эпатировал публику. Простите, а как пробить вот эту толстую кожу наших обывателей, которые хотят получать религиозные услуги, но не хотят подумать, а что, собственно, является корнем нашей национальной традиции?" – говорит тележурналист Борис Костенко.

Очевидно, забыли об одной из национальных традиций и те, кто после известия о смерти Смирнова, устроил натуральное мракобесие. Даже по меркам соцсетей.

Значительная часть наших либералов идеологически не переносила Смирнова. Потому что его мнение по большинству вопросов не совпадало с современными западными ценностями. И все же многие оппоненты протоиерея, как при его жизни, так и после смерти, относятся к нему с уважением.

"Он был, без сомнения, одним из самых ярких людей, которых я знала. Он был остроумный (он говорил веселые, точные проповеди), он очень любил музыку (его брат известный джазовый гитарист)и он был уважителен к чужому образованному мнению...", - говорит журналист Анна Наринская.

Такое отношение не кажется странным для тех, кто знал протоиерея Смирнова не только благодаря эфирам и заголовкам. Силами священника удалось основать несколько художественных школ и пять детских домов. Директор одного из них называет Смирнова не просто попечителем, а духовным отцом каждого воспитанника.

Он умер 21 октября от хронической болезни. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя – а это признание особых заслуг перед страной и церковью. Но и по части смерти у Дмитрия Смирнова было свое, как всегда особое мнение.

"Очень многие люди просто изнывают от страха. От чего? Они боятся умереть. Ты можешь бояться, можешь не бояться, но ты все равно и обязательно умрешь. Один чуть пораньше, другой чуть попозже. Это не так важно. Вот, свидетельствую сам: жизнь проходит чрезвычайно быстро", - говорил Дмитрий Смирнов.

А в случае с протоиереем Дмитрием Смирновым, ее земной отрезок прошел еще и ярко. С этим уж точно согласятся и последователи священника, и его оппоненты.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"