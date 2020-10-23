Ученые назвали основную причину загрязнения залива на Камчатке

Никаких признаков внешнего воздействия не выявлено

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла из-за цветения токсичных водорослей и дефицита кислорода. К такому выводу пришли ученые. Официальные результаты расследования причин ЧП в Авачинском заливе в пятницу представили на круглом столе в Российской академии наук.

Специалисты установили, что воздействие ядовитых водорослей оказалось губительным в первую очередь для организмов, обитающих на дне - морских ежей, моллюсков и рыб. Млекопитающие от токсинов не пострадали. Загрязнение воды у берегов Камчатки произошло в конце сентября. Чтобы установить его причины, ученые провели тысячи исследований, и не обнаружили никаких признаков внешнего воздействия, передает "ТВ Центр".

"На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим. Да, мы видим превышение, это широко обсуждалось. Но мы не видим техногенной картины произошедшего, и сегодня все наши данные переданы ученым. Мы делимся пробами точно так же, как делятся с нами", - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"