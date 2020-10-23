Природный характер: установлена причина "красного прилива" на Камчатке

Что такое "красные приливы" и можно ли их избежать?

От полугода до нескольких лет - таковы, по мнению специалистов, примерные сроки восстановления экосистемы на Камчатке. За процессом восстановления будут наблюдать учёные, уже предложено открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала ситуация в Авачинской бухте, крайне необходим региону. Действующая же система не смогла ни оперативно отреагировать, ни обеспечить качественное исследование взятых проб, пришлось подключать специалистов из Владивостока и Москвы. Они, к слову, пришли к выводу, что причина гибели морских животных у побережья Камчатки, скорее всего, носит природный характер.

К российскому краю вулканов и гейзеров сейчас приковано внимание экоактивистов со всего мира. Никита Батищев не стал придирчиво разглядывать снимки из космоса и строить догадки, а приехал на побережье Тихого океана сам.

"Некоторые говорили, что 10-15 минут прогулок на пляже - начинает першить в горле. У меня такой проблемы нет. С горлом все в порядке, самочувствие хорошее. Хотя я здесь уже несколько часов", - рассказал он.

"Глаза слезятся, в горле першит, а еще высокая температура и слабость" – на эти симптомы изначально пожаловались камчатские сёрферы, ну а интернет облетели пугающие кадры – берег усеян мертвыми осьминогами, морскими ежами и другими моллюсками. Соцсети отреагировали моментально.

Как выяснилось позже, фотографии сделаны вовсе не на Халактырском пляже. Его по поручению губернатора в первый же день исследовали вдоль и поперек. В небо поднялись дроны, на дно опустились водолазы. Видео, которое, похоже, без проверки разместил на своей странице популярный блогер Юрий Дудь, снято на 80 километров севернее Халактырского пляжа. Огромное пятно на воде не может быть результатом антропогенного воздействия – человек просто еще "не добрался" до этих мест. Однако медийная тусовка сразу же завила, что морская фауна погибла из-за расположенного рядом Козельского полигона, где хранятся 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, оставшихся от местных сельскохозяйственных предприятий.

Еще пользователи соцсетей грешили на розлив нефтепродуктов и военные учения, проведение которых Минобороны тут же опровергло. На Камчатке все эти дни работали лучшие российские ученые. Параллельно свою проверку проводил "Гринпис" - организация, которую точно не заподозришь в симпатии к России вообще и ее властям в частности. Специалисты констатируют – Камчатка стала уникальным местом, где общественный контроль и власть действовали сообща и на общий результат – во многом это заслуга губернатора. Пока шло разбирательство, он каждый день лично объезжал побережье.

"Мне было важно с самого начала дать четкий сигнал моей команде - работаем открыто, работаем прозрачно, взаимодействуем с экологами, беспристрастно устанавливаем причины и потом уже будем принимать решения по первоочередным мерам и по ответственности, в случае обнаружения виновных", - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Анализ проб действительно выявил в воде превышение концентрации вредных веществ. Впрочем, в отличие от Тимати, Алены Водонаевой и Виктории Бони, настоящие специалисты в формулировках не столь категоричны.

"Такие концентрации обычны в таких городах, в пригородной полосе, где происходит передвижение судов, куда сливаются сточные воды. Это обычное дело, тем более такие концентрации не могли привести к массовой гибели животных. Для этого необходимо было стократное превышение и больше, мы прорабатывали разные гипотезы, я уже сказал, что мы и по техногенной версии прорабатывали и биогенную версию в том числе, и получили все свидетельства в ее пользу", - рассказал научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

Самая вероятная версия - причиной гибели осьминогов, морских ежей и моллюсков стал так называемый "Красный прилив" - бурный рост динофлагеллятов – одноклеточных морских водорослей. В процессе жизнедеятельности они выделяют токсины, а погибая и разлагаясь, вытесняют из воды кислород.

"Разложение такого количества органики брало на себя огромное количество кислорода. Соответственно таким явлениям и таким эффектом все организмы, которые находились в придонных слоях, они задыхались и погибали. Поэтому, скорее всего, вся эта биомасса лежала на дне, пока ее не выбросило на берег штормом", - отметил Кирилл Винников.

А вот рыба и ластоногие, обитающие в верхних слоях воды, остались живы. Что отвергает версию о химических веществах. Впрочем, все могло бы быть еще хуже. В 1945-м году от отравления слег практически весь экипаж судна "Алеут". Моряки ели мидии, собранные в зоне Красного прилива. В 1973 в Петропавловске-Камчатском после такого же обеда умерли двое детей. В 1976 зацвела вода у берегов острова Борнео. Отравились 202 человека. Красные приливы фиксируют и в наши дни.

Обыватели называют красный прилив аномалией, а ученные констатируют – произошедшее - естественный процесс самоочищения, в котором, впрочем, можно отыскать косвенную вину человечества. Из-за глобального потепления минувший сентябрь на Камчатке выдался теплее обычного, отсюда бурный рост морских водорослей. Экосистема восстановится сама, процесс, правда будет небыстрым. Антропогенная нагрузка на окружающую среду растет, но гневными постами и репостами тут увы, не поможешь.

"Граждане привыкли не доверять, к сожалению, системам оповещения, системам реагирования органов власти. Привыкли подозревать в сокрытии, в приуменьшении возможного эффекта и так далее. Единственная возможность это исправить - прозрачность. Поэтому система должна быть прозрачной для граждан и, второе, она должна быть открыта для обратной связи, чтобы жители сами могли размещать ту информацию, которая их тревожит", - заявил Владимир Солодов.

На Камчатке после истории с гибелью морских обитателей решили рекультивировать тот самый Козельский полигон, на очереди и другие. Впрочем, об этом упоминаний в соцсетях немного. Как и о "Красном приливе" вокруг которого, в отличие от якобы чиновничьего произвола и выдуманных историй о том, что власти что-то скрывают, не сделаешь много информационного шума.

Матвей Шестаков, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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