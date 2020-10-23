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Прокуратура проверяет сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине

18:13
  • пятница
  • 23 октября 2020

Она массово всплыла в водоеме

На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о массовой гибели сельди в одном из протоков в селе Охотское - это на юге острова, передает "ТВ Центр".

По словам местных жителей, в водоеме массово всплыла рыба. В момент обнаружения она была еще жива. Люди не растерялись и организовали ленивую рыбалку - собрали сельдь в ведра и тазы руками. Правда, пока не ясно, насколько она безопасна для употребления в пищу.

Причины произошедшего и возможные негативные последствия ЧП предстоит установить специалистам профильных ведомств.

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