ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Камчатке запечатлели приготовления медвежат к зимней спячке

18:21
  • пятница
  • 23 октября 2020

Животные чистили свою шкуру

Редкие кадры удалось снять одному из инспекторов Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он смог с довольно близкого расстояния запечатлеть бурых медведей, которые готовятся к зиме, передает "ТВ Центр".

В кадр попала целая группа хищников. Они отдыхают на осенней траве, которая пока не покрылась снегом. Растительность тундры не очень богата, но это не мешает мишкам чистить свою шкуру перед спячкой.

Первыми - и уже скоро - в зимние берлоги отправятся медведицы с медвежатами. А пока у молодых особей есть прекрасная возможность порезвиться, а избыток энергии выплеснуть в состязании по вольной борьбе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Медвежонок
Медвежонок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.