На Камчатке запечатлели приготовления медвежат к зимней спячке

Животные чистили свою шкуру

Редкие кадры удалось снять одному из инспекторов Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он смог с довольно близкого расстояния запечатлеть бурых медведей, которые готовятся к зиме, передает "ТВ Центр".

В кадр попала целая группа хищников. Они отдыхают на осенней траве, которая пока не покрылась снегом. Растительность тундры не очень богата, но это не мешает мишкам чистить свою шкуру перед спячкой.

Первыми - и уже скоро - в зимние берлоги отправятся медведицы с медвежатами. А пока у молодых особей есть прекрасная возможность порезвиться, а избыток энергии выплеснуть в состязании по вольной борьбе.

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