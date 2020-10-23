В Крыму разгорелся очередной кадровый скандал

Он связан с назначением на высокий пост Владимира Боделана

Во время своего выступления в Раде Зеленский весьма показательно отреагировал на реплику депутата про успешный опыт России. Президент Украины ответил дословно следующее - "Езжайте туда, если вам там нравится". Между прочим, так уже поступили многие украинские экс-чиновники. Причем в России некоторые из них заняли руководящие посты в местных органах власти. И это несмотря на их, мягко скажем, неоднозначную репутацию. Ярчайший пример – скандал, который разгорается сейчас в Крыму по поводу назначения Владимира Боделана. Того самого, что командовал одесским МЧС во время трагедии в Доме профсоюзов.

О своём назначении на должность заместителя главы администрации Симферопольского района Крыма Владимир Боделан сообщил сам, вероятно, даже не предполагая, что его карьерный рост вызовет столь серьезный общественный резонанс.

"Он находится на территории республики Крым достаточно давно. Он подробнейшим образом собрал все поданные к нему вопросы и ответил на них у себя в аккаунте в фейсбуке. И самое главное, это же не первое его подобного рода назначение на территории Крыма", - рассказал политолог Армен Гаспарян.

И до этого все проходило штатно. За четыре года, что Боделан живёт на полуострове, он успел поработать и в местном МЧС, и помощником главы региона. Причем ни там, ни там его биография, по всей видимости, никого не смутила.

Однако это были должности не публичные, в отличие от заместителя главы района, на официальном сайте которого пришлось разместить послужной список бывшего украинского чиновника. Но то ли случайно, то ли намеренно в нём сначала не указали, что с декабря 2010 года по июль 2014-го Боделан возглавлял управление ЧС Украины по Одесской области. Как раз в то самое время, когда в Доме профсоюзов сожгли десятки людей. И в их гибели родственники обвинили в том числе Боделана.

"Одесская трагедия - это такая как бы точка невозврата… Ну, как-то, на мой взгляд, это очень странно. Тем более, есть информация о том, что он личным приказом запрещал выдвигаться пожарным расчётам на место", - говорит публицист Сергей Колясников.

К такому выводу пришла и комиссия Верховной рады, которая расследовала трагедию в Одессе. Вот этот 45-страничный документ, где черным по белому написано:

"Согласно письменным объяснениям заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Губа В.В., Швыденко Ю.М., Коев С.М. и диспетчера дежурной смены Оперативно-координационного центра МЧС Пономаревой Л.В., начальник Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области Боделан В.Р. в телефонном режиме в 19 час. 32 мин. позвонил на ОКЦ и сообщил, что он находится на Куликовом поле, где происходит силовое противостояние, и отметил, что технику и личный состав направлять только по его команде. Согласно его устному приказу, дежурная смена оперативно-координационного центра МЧС не отправляла пожарно-спасательное подразделение к месту вызова".

Как итог - уголовное дело в отношении Владимира Боделана, которое и заставило его бежать в Крым в 2016-м году. Однако стоит сделать важное уточнение. Назвать доклад Верховной рады объективным, конечно, нельзя. Следствие изначально велось крайне предвзято. Назначая "крайних", ради того, чтобы обелить националистов, которые и подожгли Дом профсоюзов, заживо спалив 42 человека. Но также нельзя отрицать и тот факт, что пожарные действительно ехали очень долго. Это подтверждают и записи переговоров диспетчеров в тот день.

По данным украинских журналистов, с момента первого обращения до приезда первой машины прошло 38 минут. Хотя ближайшая пожарная часть находится в 300 метрах от одесского Дома профсоюзов. С чем была связана такая медлительность, мы попытались узнать у Владимира Боделана лично. Однако говорить с нами он отказался, сославшись на усталость от интервью. Впрочем, на своей странице в соцсетях бывший главный пожарный Одессы все же высказался:

"Сразу же после поступления сигнала о применении зажигательных смесей, пожарные расчёты оперативно выехали на место, но толпа радикалов не давала пожарной машине проехать к месту событий. Одну из пожарных машин националисты захватили и в дальнейшем использовали как таран против баррикад "антимайдана". При этом отмечались неоднократные попытки захвата пожарных частей в центре города и их блокировке. Я был вынужден лично уговаривать этих бандитов пропустить машины".

Помочь разобраться в том, как было на самом деле, могло бы объективное следствие. Но Украина его намеренно не провела. А без его результатов делать какие-либо выводы категорически нельзя. Но обществу этого не объяснишь. Отсюда и реакция на назначение Владимира Боделана, которое тут же встало в один ряд с другими кадровыми перестановками, вызвавшими в Крыму скандал.

"Замглавы Симферопольского района в Крыму - это вообще довольно значимая должность, на которой Боделан сможет еще проявить свои таланты в кавычках. И нужно отметить, что это не первый случай и даже не единичный случай, когда бывшие украинские чиновники, замешанные в тех или иных делах на территории Украины, потом благополучно устраиваются в Крыму", - рассказал политический аналитик Игорь Дмитриев.

К примеру, 15 октября, к обязанностям главы корпорации развития республики приступил 40-летний Дмитрий Ворона. Тоже бывший украинский экс-чиновник класса "А". В незалежной успел поработать замминистра охраны окружающей среды и МВД. В 2014-м получил российское гражданство и перебрался в Крым. Но от украинского паспорта, как пишут СМИ, не отказался. Во всяком случае, еще в 2016-м году на своей странице в соцсети, которая сейчас предусмотрительно удалена, он на "державной мове" поздравлял украинцев с днем независимости, сокрушаясь по поводу Донбасса и аннексии Крыма. А в 2017-м праздновал день украинской Конституции.

"Понятно, что эта высшая степень приспособленчества, что в принципе для Украины свойственно. Но мы-то должны отдавать себе отчет, к чему это все может привести?" – говорит Сергей Колясников.

Этот вопрос, безусловно, стоило бы задать и тем, кто назначал на высокие посты Боделана, Ворону или, например, Загорцева, который в сентябре ненадолго, но занял должность вице-мэра Ялты. Загорцев приехал в Крым прямо из Белоруссии, где с 1989 по 2020 год трудился на административных должностях в регионах республики. А после последних президентских выборов открыто поддержал то, что многие считают попыткой госпереворота. И даже записал видеообращение к российским силовикам, которых, как считал Загорцев, могли направить в Белоруссию.

В общем, россиянам явно стоит быть внимательнее к подбору кадров. Тем более, в Крыму. Важнейшем для России регионе, в который сейчас вкладывается столько сил и средств.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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