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Российские врачи вылечили две трети пациентов с COVID-19

16:32
  • пятница
  • 23 октября 2020

Из больниц выписано 1 119 251 человек

Российские врачи выписали из больниц более 75% пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Россия по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения занимает сейчас 53 место, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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"По состоянию на 23 октября в России зарегистрировано 1 480 646 случаев коронавирусной инфекции, а выписано по выздоровлению 1 119 251 человек. То есть получается, что более 75% уже выздоровели",- заявила Пшеничная агентству РИА Новости.

Основываясь на данных Росстата и оперштаба по борьбе с распространением корнавируса, агентство подсчитало: число инфицированных COVID-19 в России превысило 1% населения.

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