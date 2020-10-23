Российские врачи вылечили две трети пациентов с COVID-19

Из больниц выписано 1 119 251 человек

Российские врачи выписали из больниц более 75% пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Россия по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения занимает сейчас 53 место, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"По состоянию на 23 октября в России зарегистрировано 1 480 646 случаев коронавирусной инфекции, а выписано по выздоровлению 1 119 251 человек. То есть получается, что более 75% уже выздоровели",- заявила Пшеничная агентству РИА Новости.

Основываясь на данных Росстата и оперштаба по борьбе с распространением корнавируса, агентство подсчитало: число инфицированных COVID-19 в России превысило 1% населения.

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