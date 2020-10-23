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"ВЭБ-лизинг" могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке

16:42
  • пятница
  • 23 октября 2020

Компании грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей

Компании "ВЭБ-лизинг" грозит крупный штраф за нарушение требований о переводе части сотрудников на удаленный режим работы.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ столицы Дмитрий Комаров, представители организации были приглашены в инспекцию "за несвоевременное предоставление списков граждан, направленных на удаленную работу".

Данное нарушение грозит компании штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее столичные власти напомнили о штрафах за нарушение удаленного режима в офисах Сбербанку, ВТБ, Mаil.ru и РЖД.

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