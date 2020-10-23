Минобороны России вызвало военного атташе ФРГ из-за учений НАТО

На маневрах отрабатывался тактический ядерный удар

Военного атташе ФРГ вызвали в Минобороны России. Германскому представителю объяснили, что участие его страны в отработке сценариев применения ядерного оружия – грубейшее нарушение Договора о нераспространении.

"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что ВВС ФРГ вместе с партнерами по НАТО участвуют в маневрах под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень"), которые проходят на авиабазе в населенном пункте Нерфених на западе Германии. Во время этих учений отрабатывалось использование самолетов, способных нести ядерное оружие, напоминает ТАСС.

Похожие маневры, под названием Resilient Guard ("Стойкий страж"), одновременно пошли в Бюхеле. На базе близ этого немецкого города хранятся около 20 американских ядерных боеголовок типа B61.

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