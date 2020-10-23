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Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи

17:05
  • пятница
  • 23 октября 2020

Дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно

За период с начала июня по 21 октября 17% детей, у которых выявлен COVID-19, независимо от тяжести протекания болезни, впоследствии заразили членов своих семей. Об этом сообщили в Оперштабе. Там отметили, что среди заболевшего взрослого населения коронавирус передали лишь 11%.

"Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей", - говорится в сообщении", - указали в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России врачи выписали из больниц более 75% пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

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