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Больных COVID-19 россиян вычислят в аэропортах по кашлю

17:25
  • пятница
  • 23 октября 2020

Систему сначала протестируют в одном воздушном порту

В российских аэропортах появится система, определяющая наличие COVID-19 по кашлю человека. Она позволит диагностировать заболевание на самой ранней стадии, сообщил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
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"Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19", - заявил Песков в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

По словам спецпредставителя президента, сейчас в мире только две подобные разработки. Одна из них в Швейцарии, вторая – в России. Российская компания рассчитывает вывести свою разработку на рынок в течение нескольких месяцев. Переговоры о начале тестирования в одном из аэропортов идут с "Аэрофлотом", передает РИА Новости.

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