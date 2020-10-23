Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

Взрывного роста нет

Взрывного роста заболеваемости коронавирусом в столице нет. Распространение COVID-19 замедляется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста", - заявил Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Мэр столицы пояснил, что о замедлении можно судить по ряду показателей. В частности, динамика госпитализаций и роста ковидных пневмоний снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Это означает, что рост идет, но более медленными темпами.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявлено 5 478 новых случаев коронавируса. В России подтвердили 17 340 новых случаев в 85 регионах.

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