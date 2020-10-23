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Клуб "Адреналин Стадиум" опечатали за нарушения антиковидных мер

18:13
  • пятница
  • 23 октября 2020

Посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию

Сотрудниками Роспотребнадзора по САО Москвы была проведена проверка клуба "Адреналин Стадиум", где было выявлено нарушение масочно-перчаточного режима. Кроме того, там не было разметки социального дистанцирования, а посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию.

Также проверка показала, что вентиляция в клубе не соответствует санитарным нормам и правилам. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

"На данный момент Роспотребнадзором по Северному административному округу идет процесс опечатывания стадиона "Адреналин" совместно с полицией", - сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по столице Кирилл Максимкин.

Материалы пот этому делу передадут в районный суд.

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