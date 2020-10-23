В Италии зафиксирован рекордный суточный рост заболеваемости COVID-19

Число новых случаев превысило 19 тысяч

Третий день подряд рост заболеваемости коронавирусом в Италии бьет рекорды. За минувшие сутки в стране, по данным минздрава, выявлено 19 143 новых случая COVID-19. Такое количество зараженных зарегистрировано впервые с начала пандемии.

Всего с начала пандемии итальянские медики зафиксировали 484 869 подтвержденных случаев COVID-19. Скончался за последние сутки 91 пациент, общее число жертв достигло 37 059. Выздоровели в последние 24 часа 2 352 пациента, а всего за время пандемии - 261 808.

Показатель в 19 тысяч зараженных зафиксирован впервые с начала вспышки заболевания. Днем ранее минздрав Италии сообщал о 16 тысячах новых случаев. А в самый разгар весенней вспышки коронавируса рост не превышал 6 тысяч случаев за сутки, передает агентство Reuters.

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