Вопрос об отправке Турцией боевиков в Карабах поставил в тупик Столтенберга

Генсек НАТО ушел от ответа

Генсек НАТО не смог ответить на вопрос, допустимо ли для члена НАТО перебрасывать боевиков в зону конфликта. Йенс Столтенберг ушел от ответа и отделался общими фразами о миролюбии альянса.

"Мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться", - заявил Столтенберг на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны НАТО.

Однако спрашивали генсека о другом. Журналист задал прямой вопрос: является ли допустимым ля Турции как страны- члена Североатлантического альянса перебрасывать боевиков-исламистов из Сирии в зону боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 октября. О том, что Турция перебрасывает боевиков экстремистских группировок в зону боев, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Эту информацию подтвердили и в США.

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