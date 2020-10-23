ВОЗ заявила о "критическом перекрестке" в ситуации с коронавирусом

Ближайшие месяцы будут самыми трудными

В ситуации с распространением коронавируса близка критическая точка. Предстоящие несколько месяцев будут очень трудными, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Ранее ВОЗ заявила о новом антирекорде в ситуации с коронавирусом. За последние 7 дней число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире возросло сразу на 2,8 миллиона. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает ТАСС.

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