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ВОЗ заявила о "критическом перекрестке" в ситуации с коронавирусом

19:37
  • пятница
  • 23 октября 2020

Ближайшие месяцы будут самыми трудными

В ситуации с распространением коронавируса близка критическая точка. Предстоящие несколько месяцев будут очень трудными, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ зафиксировала очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Ранее ВОЗ заявила о новом антирекорде в ситуации с коронавирусом. За последние 7 дней число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире возросло сразу на 2,8 миллиона. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает ТАСС.

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