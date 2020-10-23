Трамп занялся карабахским урегулированием

Президент США заявил о прогрессе в переговорах

Дональд Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху. Президент США считает, что уже достигнут "очень хороший прогресс".

В Вашингтоне сейчас находятся министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Ранее сообщалось, что главы МИД встречались с госсекретарем США Майком Помпео. С кем именно общался Трамп, президент США не уточняет. На вопрос, разговаривал ли он с лидерами двух стран, американский президент отвечать не пожелал.

"Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет… Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", - заявил Трамп.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах мирных поселений.

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