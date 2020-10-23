ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп занялся карабахским урегулированием

20:45
  • пятница
  • 23 октября 2020

Президент США заявил о прогрессе в переговорах

Дональд Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху. Президент США считает, что уже достигнут "очень хороший прогресс".
Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от России

В Вашингтоне сейчас находятся министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Ранее сообщалось, что главы МИД встречались с госсекретарем США Майком Помпео. С кем именно общался Трамп, президент США не уточняет. На вопрос, разговаривал ли он с лидерами двух стран, американский президент отвечать не пожелал.

"Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет… Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", - заявил Трамп.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах мирных поселений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.