Храмы Москвы переводят 30% сотрудников на удаленку

Религиозные организации выполняют требования столичной администрации

Храмы и церкви в Москве переводят треть своих сотрудников на дистанционную работу. Рекомендация о переводе встреч и мероприятий в онлайн-формат направлена также общественным религиозным организациям, сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Религиозные организации в этом вопросе не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве. Они также должны перевести минимум 30% своих сотрудников на дистанционный формат работы. Это требование уже выполняется", - сообщил Сучков агентству ТАСС.

Руководитель департамента пояснил, что речь идет об юридически оформленных организациях, у которых есть штат сотрудников – в частности, это касается обслуживающего персонала храмов и церквей. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал руководителей предприятий с 28 сентября до 28 октября перевести не менее трети работников на удаленку.

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