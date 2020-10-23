Собянин: новых ограничений по COVID-19 в Москве не требуется

Надо соблюдать принятые меры

Планов ввода новых ограничений в связи с ситуацией с COVID-19 у властей Москвы нет, заявил Сергей Собянин. Мэр столицы подчеркнул важность соблюдения уже принятых правил.

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, меры предприняты очень серьезные. На домашний режим переведены хронические больные, люди старше 65 лет. Более миллиона человек перешло на удаленную работу, часть школьников тоже переведена на дистанционный режим обучения.

Ранее мэр столицы заявил, что в Москве близок пик заболеваемости. В целом же, по словам Собянина, можно говорить о снижении темпов роста распространения коронавирусной инфекции в столице.

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