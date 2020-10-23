Кончаловский получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Чикаго

Фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в российский прокат 12 ноября

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Российскому режиссеру вручили "Серебряного Хьюго".

Лента "Дорогие товарищи!" ранее удостоилась специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Сюжет картины построен вокруг расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Высоцкая.

"Любому режиссеру получить награду - большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма "Дорогие товарищи!". Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался", - приводит слова Кончаловского пресс-служба компании-прокатчика Disney Studios.

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