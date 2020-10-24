В России за сутки более 16 тысяч человек заразились коронавирусом

Число заболевших растёт

За сутки в России зафиксировано 16 521 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 497 167 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 4 453 новых больных, всего в столице выявлено 391 361 инфицированный.

Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 23 октября – 17 340 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день выявили 11 656 человек с коронавирусом.

По словам президента Владимира Путина, российские власти не планируют вводить жёсткие ограничения на фоне пандемии и роста числа заболевших. На видеоконференции с представителями бизнеса глава государства призвал предпринимателей следить за соблюдением санитарных правил на предприятиях.

Те меры, которые сейчас предпринимают власти, Путин назвал оправданными. Президент также добавил, что смертность от COVID-19 в стране выросла по сравнению с весной, однако это связано с тщательной фиксацией причин.

Тем временем в регионах продолжают вводить новые ограничения в связи с продолжающейся пандемией. К примеру, в Санкт-Петербурге приостановлена работа предприятий общепита в ночное время, а в Москве вход в ночные развлекательные заведения возможен только после регистрации по QR-коду.

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