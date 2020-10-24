В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2639 человек

В столице действуют некоторые ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 639 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 287 910.

На этой неделе врачи-вирусологи обнародовали свой прогноз заболеваемости коронавирусом на краткосрочный период. По их расчётам, пандемия станет в три раза страшней в 2021 году, а общее количество заболевших в России увеличится в три раза. Жертвами инфекции могут стать более 50 тысяч человек.

Если верить прогнозу, суточный пик количества заболевших будет достигнут 16 декабря и составит около 24 тысяч человек. Закончится эпидемия в декабре 2021 года.

По данным на 23 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 480 646 пациентам, умерли с начала пандемии 25 525 человека. В Москве больных зарегистрировано почти 390 тысяч, в мире почти 42 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

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