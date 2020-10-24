Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 42 миллиона

Умерло уже более 1,1 миллиона заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 42 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 8,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 223 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся превышает 7,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,4 миллиона заболевших.

На этой неделе Испания стала шестой страной мира, где число случаев заражения коронавирусом превысило миллион. Практически во всех странах Европы осенние показатели заражений значительно превышают весенние. К примеру, во Франции число выявляемых случаев коронавируса возросло более чем в пять раз - до 26 с половиной тысяч в день. В Париже и крупных городах страны действует комендантский час, аналогичная мера введена в Бельгии, Словении и некоторых областях Италии.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом четыре человека.

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