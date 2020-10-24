Президент Польши заразился коронавирусом после визита в Киев

Анджей Дуда встречался с Владимиром Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. "23 октября президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в Twitter. Десять дней назад Дуда был с визитом на Украине, там он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

В руководстве Польши уже несколько человек уходили на карантин после общения с больными COVID-19. Это - премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер Яцек Сасин. Сейчас на самоизоляции находится глава МИД страны Збигнев Рау.

В Польше, как и во всех странах Европы, наблюдается резкий рост инфицированных коронавирусом. Накануне, 23 октября был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. Всего в стране заразились более 214 тысяч человек, умерло 4 019 заболевших.

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