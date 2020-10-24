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Российские военные отправили мобильный госпиталь в Южную Осетию

12:20
  • суббота
  • 24 октября 2020

Там не хватает врачей для лечения больных коронавирусом

Соблюдение санитарных норм в общественных местах Москвы ежедневно контролируют сотрудники Роспотребнадзора. С начала сентября за нарушения закрыты более 160 организаций. К административной ответственности привлечены свыше десяти тысяч юридических лиц.
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В Ленинградской области, чтобы сдержать рост заболеваемости, частично ограничили работу ресторанов и баров. Заведения в районах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой не будут принимать посетителей в ночное время. В Омской области сотрудников массово переводят на удалёнку, сообщает "ТВ Центр".

Для оказания помощи в лечении коронавируса российское Министерство обороны отправляет мобильный госпиталь в Южную Осетию. Он рассчитан на 150 мест, оснащен аппаратами ИВЛ и ПЦР-лабораторией.

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